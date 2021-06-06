新冠肺炎疫情全球大流行，近日台灣及美、日等21個亞太地區國家召開亞太經濟合作(APEC)會議。行政院經貿談判辦公室表示，台灣由行政院政委鄧政中代表出席，並在會中共同呼籲，疫苗及醫療用品應維持自由流通，並擴大疫苗生產。

經貿辦指出，台北時間5日晚間，鄧振中出席了包括美、日等21國在內的APEC貿易部長會議，共同討論如何在疫情席捲全球的情況下，維持貿易及投資自由開放，以及APEC如何用集體力量支持世界貿易組織(WTO)恢復正常運作。

經貿辦說，包括台灣、紐西蘭、澳洲、菲律賓、印尼、新加坡、加拿大等國家，都提到維持重要物資的重要性，特別是疫苗的自由流通，也認為應該擴大疫苗生產規模，避免造成供應中斷。不論是WTO或是APEC，都應該要照顧到社會各階層需要。

經貿辦表示，會中也針對數位工具進行討論，現在因疫情影響各國民生，讓大家體認到運用數位工具、維持低接觸的重要性，各國應該運用數位工具，來協助過去較未被照顧到的社會階層，如中小企業、勞工、婦女、偏鄉、原民等，參與經濟活動。

經貿辦指出，會中還提到，無論是防疫物資的自由流通，或是與疫苗相關的智慧財產權討論，WTO也該回應國際局勢需要而有所作為，讓2021年的第12屆部長級會議，有具體成果。

經貿辦說，本次主辦國紐西蘭也安排各國經貿部長及各國企業代表，針對疫情後的經濟復原、區域經濟整合等議題進行分組討論，希望能為疫情後的世界經貿合作與秩序，盡一份心力。

經貿辦表示，在分組討論中，宏碁集團董事長陳俊聖也以提供氧氣相關設備給其他國家，但卻受阻的經驗，呼籲各國，在疫情中應當加速醫療用品跨境流通，搶救生命。

經貿辦指出，鄧振中在會中強調，這次的疫情影響了今後社會的運作，除了呼籲貿易自由、疫苗流通不設限外，也要關注運用新科技，以及數位工具，加速電子商務發展，建構資料管理體制。

(中時 )