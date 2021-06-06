美國總統拜登表示，將在6月底釋出8000萬劑新冠疫苗，首批2500萬劑，其中700萬劑疫苗送到亞洲；美國3位聯邦參議員今天(6日)搭乘美軍C-17運輸機抵台，宣布贈與台灣75萬劑疫苗。常在臉書評論時事的藥師林士峰不禁質疑，為什麼美國只是宣布消息，需要特地使用軍用運輸機嗎？

藥師林士峰6日在臉書貼文表示，先謝謝美國，發揮世界老大哥的胸懷，願意將疫苗釋出給世界上那麼多需要疫苗的國家。

林士峰接著表示，不過他看到這則新聞時，發現兩個重點：1.從這兩個新聞比對來看，台灣這75萬劑疫苗是在美國打算釋出到亞洲的700萬劑疫苗裡面。2.美國使用軍用運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，預計在台灣停留3小時。他不禁質疑，為什麼美方只是宣布消息，需要特地使用軍用運輸機嗎？而且看來是以訪問多國的方式進行，如果只是單純帶來消息，現在世界上應有更多簡易的方式，比如6月3日我們看到新聞，就已經知道美國的善行了。

一位網友表示，「早上看電視新聞，就是覺得奇怪，既然是COVAX平台分配好的，這3位聯邦參議員是來幹嘛的？」藥師林士峰回應表示，我覺得比較怪的是軍用運輸機，是不是載了什麼離開？

也有網友認為，「作秀成分多，明明低調運行的方式一堆，做給民進黨支持者看的，告訴他們『美國爸爸』來了。」、「看到這則新聞，我只是感嘆，別國政府比自家政府可靠，想想前幾個月，我們政府還一直宣布買到多少疫苗何時來，結果都是泡沫...」。

(中時新聞網)