競技體操中男子競技體操包括自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓和單槓，而女子競技體操則是包括跳馬、高地槓、平衡木和自由體操。男子和女子項目都包括個人全能賽和團體賽。競技體操一直以來都是奧運的競賽項目之一，而女子體操則是在1928年阿姆斯特丹奧運會中亮相。

這次中華代表團一共拿到5張奧運門票，其中包括男子李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然和游朝偉及女子丁華恬。早在5月初我國就先行舉辦中華競技體操選拔賽，李智凱在鞍馬以難度6.4拿到15.433分，第二套挑戰難度6.7動作時，下馬有些失誤，獲14.500分，唐嘉鴻在單槓則以難度6.5拿到14.767分。另一位好手游朝偉在吊環表現亮眼，以難度動作6.0得到14.633分。

蕭佑然三項全能擇優加總為82.775分，符合選拔辦法三場全能82分標準，而游朝偉最後三項加總為41.299分，符合選拔辦法吊環、雙槓、單槓總分的41.10分，雙雙入選代表隊，這幾位好手目前仍持續在國訓中心備戰。而這次東京奧運場上不可忽視的對手有美國里約奧運金牌女子選手拜爾斯(Simone Biles)，男子部份則是日本男子體操「全能王」内村航平。

美國女子體操隊上次包攬金銀牌，有望繼續在東奧揮灑光芒，而内村航平已明確表示自己將只參加單槓項目競爭，這意味著他將放棄在東京奧運達到個人全能三連霸的機會。另外俄羅斯的納戈爾內(Nikita Nagorny)也是值得關注的選手，從2018年以來他幾乎制霸體操賽場，是2019年歐錦賽和世錦賽金牌得主。

這次比賽將從7月24日到8月3日，男子和女子項目交替進行，首枚金牌將在團體組產生，緊接著是個人全能項目，而比賽地點將在東京有明體操競技場舉行，該場館能容納12000名觀眾。屆時將有98名男子和98名女子選手參加此賽事。各國可派出四人參加團體賽，參加單項的選手可透過2019年世錦賽個人獎牌、世界盃系列賽及各洲錦標賽來取得參賽資格。

(中時新聞網)