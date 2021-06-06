由李心潔、許茹芸、梁詠琪和楊采妮4位凍齡女神創辦的「小黃花慈善教育基金會」，6日為慶祝成立14週年，人在馬來西亞的李心潔、香港的梁詠琪、韓國的許茹芸一起開心在臉書、IG上直播，婚後搬到新加坡的楊采妮則因為臨時有時無法加入，3人除了分享居家防疫生活外，也在網友們的瘋狂敲碗下，互唱對方的經典作，讓粉絲大飽耳福。

許茹芸去年和韓籍老公Mr.Big（崔栽誠）1整年都待在台灣，當時韓國疫情緊張，夫妻兩很擔心住在釜山的公公，每天都打電話關心，今年農曆年後老公因工作必須回韓，怎料輪到台灣疫情升溫，許茹芸的爸媽又剛好住在萬華，只能每天視訊關心、幫忙網購訂菜，「很無奈遇到這種狀態時都沒辦法陪在他們旁邊」，幸好哥哥姊姊都在台灣能輪流照顧。目前住在首爾的她，笑說因為老公比她會煮，無法出門一直在家拼命吃，最近有買了1台平板走步機，小倆口也會一起運動。

梁詠琪則說香港疫情近期稍微好轉，小孩的活動也比較恢復正常，不僅正常上課，也能去才藝班，「去年是真的都在家裡，非常考驗媽媽的創造力，十八般武藝都拿出來了」，剛獲法國廚藝專業資格的她，日前親手製作巧克力義賣，為基金會籌善款，在家她也會帶著小孩一起做麵包、甜點，「因為做麵包要等發酵、烘焙，可以消磨時間，也訓練他們的耐性，知道做事情要按部就班，我覺得滿好的」，許茹芸大讚好姊妹的成品都能拿去外面賣了，還提到李心潔也很會做菜，李心潔也驕傲回「我本來就很厲害」。

李心潔忍不住表示家裡5歲雙胞胎兒子「精力充沛到無法想像」，每天都在激發她的想像力跟創造力，想明天到底要安排什麼樣的遊戲給他們玩，「我真的很乖在家利用所有空間跟角落，在花園搭帳棚給小孩露營，樹上綁搖床，每天都做不一樣的活動」。梁詠琪也附和說自己也有幫6歲女兒Sofia在床上做了1個公主風的帳篷。最後，3人也完成網友想聽歌的心願，許茹芸唱了梁詠琪的〈短髮〉、李心潔唱了許茹芸的〈好聽〉、梁詠琪唱了李心潔的〈自由〉，唱完也不忘呼籲「心靈可以很自由自在，但是腿現在不要太自由」，要大家多多待在家。

(中時 )