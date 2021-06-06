《愛的奧特萊斯》宋偉恩與項婕如有不少對手戲。（LINE TV提供）

宋偉恩練習如何散發「自以為高貴」的特質，把「惹人厭」的模樣演好演滿。（LINE TV提供）

近期入選台北電影節「非常新人」的宋偉恩，在全台首部直式微想劇《愛的奧特萊斯》中，演出家庭富裕且會用公權力脅迫女友的「愛情控制狂」，他就坦言自己私下蠻討厭這種「明目張膽、予取予求的人」。不過為了形塑該角，宋偉恩不時練習如何散發「自以為高貴」的特質，試圖把「惹人厭」的模樣演好演滿。

宋偉恩曾因《HIStory3那一天》、《俗女養成記》等劇獲得粉絲熱愛，這回接下《愛的奧特萊斯》飾演剛念完MBA留學歸國的「史松翔」，是傅靖雪（項婕如飾）的前男友，因為對愛情充滿不安全感而變成控制狂，導致分手後卻又急迫的想追回前女友。劇中角色戲份比重雖然不高，但與項婕如共同的場次就幾乎超過一半，對於劇中詮釋校花的項婕如，宋偉恩大讚「外貌本身就擁有女神等級」，也大方表明私下的她保有自己欣賞的氣質，「我和她就像是UFO迷找到了知音」。宋偉恩就透露兩人對於意識與抽象的能量話題都有共通的認識與理解，在談起話來頻率相近下，拍戲的默契更為加分。

首度挑戰「人格上具有破壞力十足」反派角色的宋偉恩，表演上也把許多反差的元素加諸在角性格中，「不過個性跟我差異太大，劇裡行為有點令人啼笑皆非，導演算是幫我重新塑造一股另類喜感」。宋偉恩認為劇中角色屬於過度自信型，但自己偏偏不是個「會譁眾取寵的人」，不過卻也常被友人認為有著「某種冷調的幽默感」，他坦言「能體悟到的也僅有對的人才能讓我的幽默引發催化作用，不過為了避免自己不好笑，我還是寧可選擇安靜」。

相對「控制狂」需要從內化自我來演出外，劇中另一挑戰是留學歸國的他，需要「滿口ABC腔調」，他笑說「我是一個不小心會有台中腔跑出來的演員，要徹底改變口音來詮釋一個截然不同的角色，這真的讓我非常緊張」。光一個角色演出就收穫不少的宋偉恩，也另因該劇挑戰「直式」觀劇模式的拍法，讓他在「肢體線條與台詞節奏」上都做了調整，並藉此期望自己能成為一個「收放自如」、「動靜皆宜」的演員。

《愛的奧特萊斯》由QIO奇想事企業和LINE台灣、LINE TV聯合出品，6月17日起週一至週五中午12點30分播出，一集3分鐘，一次連播6集，共50集。屆時除了LINE TV播出外，也將至LINE貼文串上映，該劇以直式屏幕拍攝與後製手法突破傳統模式，大膽翻轉觀眾原先橫式的觀劇行為，演員表演上也將運用節奏強烈的劇情感抓穩觀眾胃口。

(中時 )