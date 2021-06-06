員警積極的在道路上交通管制及排除道路障礙之舉，深獲民眾好評，。（信義分局提供／盧金足南投傳真）

梅雨鋒面為中台灣帶來顯著降雨，尤其山區連日雷陣雨，造成南投縣信義鄉台21線98公里處路樹傾斜斷裂，造成雙向交通中斷，信義分局久美派出所所長林保收、警員林資隆6月5日清晨4點多接獲民眾110電話報案，立即前往現場封鎖該段道路，實施交通管制，通報信義工務段出動機具清除路樹。

事發當時天色仍暗，因為是轄內重要道路，讓員警不敢大意，信義分局久美派出所所長林保收立即率同員警於現場擺起交通錐警戒及交通管制，在道路管理單位尚未到場前，實施道路警戒指揮，以維護用路人安全，直到清晨5點30分恢復雙向通車，一旁駕車經過的民眾向現場員警表示辛苦了。

信義分局分局長呂育騰表示，已特別指示各派出所，在若轄區因強降雨發生各類災情，除了立即通報相關單位之外，也應立即交通管制，在安全情況下主動將可立即處理的障礙物，以簡單機具及人力先行排除，以維持交通順暢，避免民眾因視線及路況不佳發生交通事故。

轄區派出所動員加強轄區巡邏，已發現多處路樹倒塌影響交通路段主動排除，員警積極的在道路上交通管制及排除道路障礙之舉，獲民眾好評，有效升警察為民服務良好形象。

(中時 )