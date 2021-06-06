印度今天通報新增11萬4460起確診病例，是兩個月來新低，又有2677人染疫死亡。因疫情似有趨緩跡象，印度部分地區準備解除封鎖。

根據印度衛生部數據，印度確診總數已達到2880萬，是世界感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例第二多的國家，僅次於美國，不治總數來到34萬6759人。

主要重創印度農村地區的第2波疫情尚未消退，但新德里和其他城市正努力從7日起讓更多企業營運並放寬活動規定。

西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）是印度最富有的省，也是第2波疫情重災區，但計畫從本週開始分階段鬆綁4月開始實施的嚴格封鎖措施。

科學家警告說，第3波疫情可能在今年稍晚侵襲印度，對兒童的衝擊可能更大。

印度在緩慢啟動疫苗接種後，過去幾週已加大施打力道，但在可能的第3波疫情來襲前，預計13億人口大多數仍未注射疫苗。

(中央社)