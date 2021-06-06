金融業者摩根大通（JPMorgan Chase）今天宣布恢復捐贈政治獻金，但捐贈對象不包含1月投票反對認可拜登（Joe Biden）當選總統的政界人士。

摩根大通以資產規模計算，是美國最大的銀行。前總統川普（Donald Trump）的支持者1月6日襲擊國會山莊後，摩根大通便宣布中止捐贈政治獻金予任一黨的政治人物。

摩根大通政治行動委員會今天向員工發布備忘錄指出：「現在是特殊且歷史性的時刻，我們認為國家需要民選官員捐棄成見，展現團結。」

由員工出資組成的委員會表示，少數今年或有接受摩根大通贊助的國會議員，投票反對計入獲認可並遞交予國會的選舉人票，這些人在截至2022年11月期中選舉為止的期間內，不會再獲得捐贈。

其他數間公司及企業領袖也同樣譴責國會山莊暴力，並中止捐款。

摩根大通政治行動委員會也表示打算增加捐款對象，包括那些尋求縮小種族、經濟與教育分歧，重視其他「道德及經濟必要之務」的政治人物。

(中央社)