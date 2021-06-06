飛碟聯播網「璇外之音」主持人李明璇表示，最近，除了每日關注疫情，更多在忙著準備「以愛思源·許崑源議長逝世一週年追思紀念會」。
李明璇指出，一眨眼，一年過去了，大家都說，那天是「六月六日斷腸時」，我想對很多在地的高雄人、對國民黨來說，真的是非常非常不容易的時刻。
時間的確不會讓人忘記一切，但是她深信「奧援議長」會永遠活在我們的心裡，待我們繼續完成他浩然正氣的使命。
李明璇表示，最近Covid-19影響台灣甚鉅，同時也要為無辜逝世於疫情的台灣同胞哀悼，為了兼顧防疫，原預定在佛光山的追思會，正式改為「線上追思紀念會」。
時間：6/6（日）晚上20:00
直播平台：用心打拼許崑源
·許采蓁
·李明璇
·飛碟聯播網-南台灣之聲FM103.9
·中時新聞網 中天新聞
讓我們一同向許崑源議長表達追念
一起緬懷他生平的美好
(中時新聞網)
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