麻豆井東里里長吳建霖、安正里里長李勝忠冒著大雨安排機械車輛清理大排水溝。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

近日梅雨鋒面南下全台有雨，麻豆地區5日下午開始有間歇性短延時強降雨，局部低漥地區發生積淹水災情，台南市長黃偉哲6日下午現場勘察埤頭里普庵寺周邊柚子園退水狀況，要求水利局加速於1日內將積水抽除，並請水利局研擬適當位置設置大型抽水站，避免未來重複致災。

埤頭里里長李開通表示，普庵寺往年大雨時淹水嚴重，近幾年排水改善後，此次社區已無嚴重淹水，但普庵寺廟埕還是有數公分淹水，周遭柚園積水不退。

台南市水利局表示，麻豆區主要災情有高速公路涵洞（南57 線、小埤機車道、東西平寮聯絡道路）、苓子林部落、北勢國小等處，主因為降雨集中宣洩不及，淹水地區均屬地勢相對低窪處，積雨水無法重力排出，需藉由機械抽排，所幸雨勢漸歇後已陸續退水，僅剩柚子園積水未退。

水利局表示，為解決埤頭社區淹水問題，透過爭取中央經費補助3000萬元，已將抽水量由2.8cms提升至7cms，本次梅雨鋒面期間即發揮防洪成效。

李開通表示，埤頭社區淹水改善，但小埤社區、苓子林部落還是需要再加強設置抽水設施及排水設備。也有農友表示，麻豆附近大排幾乎都快滿水位，大排久未通水清淤，垃圾、樹葉、枯枝阻礙水流，水流宣洩速度又慢。

黃偉哲表示，基於優先保護社區，同時減少柚農災損，請水利局全力協助增設移動式抽水機組，助地方減少積淹水時間，盡最大之努力幫助柚農及地方產業發展。

(中時 )