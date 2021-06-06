憂端午連假返鄉人潮形成防疫破口，台南市長黃偉哲針對台南旅外子弟祭出退票獎金200元，返鄉者經市民或里鄰長通報篩檢確診，最高獎金1萬元，呼籲大家「退票聯防保家鄉」；他說，中南部縣市首長面對端午連假「剉咧等」，退票、舉報均屬鼓勵性質非強制，既節省國家醫療資源也減少社區威脅，利大於弊。

黃偉哲今天宣布要以鼓勵性質祭出獎金，希望民眾退票，避免端午連假返鄉，但鼓勵里鄰長或市民通報篩檢，則遭批「獵巫」。對此，黃偉哲下午也表示，通報篩檢是彼此的健康關懷，且並沒有強制性，不算對人汙名化。

他說，端午節返鄉旅行帶來的健康危害是很大，市府考量這項政策利大於弊，幾經思索後，才決定推行，重申並非外界誤解的獵巫，也沒有巫可獵。倘若遭通報者拒絕快篩，黃偉哲也說，不會強迫、不會處罰，一切以鼓勵為主。

台南市目前35起本土確診個案，全數與北部返鄉親友或台南民眾赴北部高風險地區帶回來病毒，傳染給家人、親友、同事等，黃偉哲說，雖苦口婆心籲請北部親友、家人暫緩返鄉，但眼看11日端午連假開始，返鄉訂票也好幾萬人，實在很擔心端午連假結束，恐有一波大流行在南部發生。

黃偉哲說，6月5日前訂票者，憑退票憑證，8月起到今年底可至區公所申請200元獎金。民眾若一定要返鄉，第一站必須先到篩檢站，並鼓勵里鄰長和市民朋友勸導南返者篩檢，經通報快篩陽性發給獎金1000元，如果PCR陽性確診發給獎金1萬元。

黃偉哲強調，此政策並非強制性質，鑒於台南市35例確診者都是從高風險地方返回，因此建議南返者自行前往篩檢站篩檢，或經由親友邀請前往篩檢，彼此互相關懷健康，對於守護家鄉來說，出發點是好意。

(中時 )