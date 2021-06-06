美國聯邦參議員拜訪團今早快閃台灣，參議員達克沃絲宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，若加上日本近日捐贈的124萬計AZ疫苗，美日合計已捐贈我國199萬劑疫苗。對於有媒體提問，是否會覺得中央取得疫苗進度落後太多？新北市長侯友宜今(6日)回應表示，「美國、日本能快速了解台灣的需求，送疫苗進來，我們也要表示12萬分的感謝，大家應該齊心齊力，想辦法讓疫苗快點進來」。

侯友宜6日召開防疫記者會，會後有媒體提問「美國跟日本都陸續捐疫苗，但台灣取得疫苗的進度似乎還是太慢，距離群體免疫所需疫苗數量還是有很大的差距，會不會覺得中央取得疫苗進度落後太多？」。

侯友宜說，期盼不管是中央政府還是企業團體、宗教團體，大家齊心齊力，來趕快想辦法把疫苗快速進來，然後更重要的是，數量要夠、品質要好，這段時間美國、日本能快速了解台灣的需求，送疫苗給台灣，我們也要表示12萬分的感謝。

至於「美日先後送疫苗該如何分配，侯市長曾提過『戰略思維』，要如何建議中央怎麼做會比較妥當？」侯友宜說，中央先前曾說會以高風險、中高風險的方式來做好整個疫苗配發，相信中央在這件事考量上，雙北一定是最重要的地區，讓雙北能夠守得住，就不用再擴散出去，這個考量是很重要的，新北會尊重中央的分配。

6/6新北市新冠肺炎防疫應變會議 ⚠️新北市新冠肺炎防疫應變會議⚠️ 今(6)日會議 #侯Sir 將向市民朋友報告最新疫情相關數據以及防疫措施，包括確診數、篩檢數、病床收治能量和目前熱區現況。上午侯Sir也到 #新北三重 水流公市場視察防疫情形，入口禁止機車進入，並實施實聯制，人潮明顯減少許多。區公所、市場自治會、市場處和警察同仁都會持續進行稽查，若發現有市場無法遵守防疫規範，就會停業，感謝市民的配合。更多新北市防疫資訊，請和 #小編 一同關注直播。 #新北市第三級警戒準則 #行動治理 #侯友宜 由侯友宜發佈於 2021年6月5日 星期六

(中時新聞網)