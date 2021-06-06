日本政府贈台124萬劑AZ疫苗，台北市議員羅智強6日在臉書指出，「日本捐疫苗的真正幕後功臣是被民進黨抹黑十年的紅十字會」，還批「真正挪用善款的，是民進黨的陳菊」。對此，陳菊子弟兵、有意參選高市前鎮小港區議員的黃彥毓跳出來反嗆「小強先生，請問要蹭花媽陳菊到幾時？」

羅智強文中提到，日本捐贈疫苗，民進黨人士紛紛邀功，邀功不打緊，但過去對紅十字的汙衊，是不是還欠一句道歉？

羅智強說，現在證明紅十字會收到的援日善款加上利息的每一分錢，總計25億7,778萬4,675元，完全用在賑災上。他痛批，「真正挪用善款的，是民進黨的陳菊」，提到當年高雄氣爆時的善款流向，陳菊至今都沒有把錢賠給災民，而是把善款拿去「蓋裝置藝術、給律師費、景觀改善」，做自己的人情。

對此，黃彥毓不滿地在臉書反擊，他反問「羅智強，小強先生，請問要蹭花媽陳菊到幾時？」小強荒謬的言論已然是全台公認的笑話，連近期日本政府送疫苗給台灣，也能說成是中國國民黨們的功勞，不可思議的邏輯肯定會在歷史留名。

「請問小強先生，你是氣爆災民嗎？不是的話，輪的到你這個指指點點？」黃彥毓重申，裝置藝術是國民黨議員在內的高雄市議會通過的議會提案。律師費就是代災民向有肇事比例的石化公司求償，是由受難市民代表在內的善款委員會通過的。至於景觀改善，恢復城市原狀，也是市長的責任。

黃彥毓痛批羅，陳菊不是你媽，而且相信她也不喜歡你這隻小強，不用動不動靠抹黑她，向她政治提款！陳菊沒有靠你吃飯，不用事事對她又踐踏又抹黑。

黃彥毓指出，高雄8月氣爆，愛恨分明的高雄人12月給陳菊將近100萬票，2016年總統選舉蔡英文贏了貴黨朱立倫56萬多票、兩者票數相差將近2.5倍，

最後，黃彥毓再嗆羅，高雄人用選票說的話，跟你這個外人編的劇本，要相信誰？政治路走好，不要再靠抹黑陳菊壯膽、壯聲量，請你好自為之！

(中時 )