在台北時間6月4日據美國《CBS News》網站等多家媒體報導，美式足球聯盟(NFL)做出了承諾，將不再使用有種族偏見的條款，而此條款是為了那些退休後患有失智和阿茲海默症的黑人球員，這意味著那些退休後患有失智和阿茲海默症的黑人球員，他們在索賠之路看到了光明，有可能拿到索賠金。

NFL vows to stop use of "race-norming" in reviewing brain injury claims https://t.co/ynvdg1mesA — CBS News (@CBSNews) June 3, 2021

在2014年據研究發現，28%的NFL球員在退休後，罹患失智症和阿茲海默症機率高出常人數倍。研究人員指出，一般人認為，受到強烈撞擊才會導致腦傷，但許多輕微的衝擊在長久累積後，對大腦的傷害更嚴重，因為肌肉受傷時會有痠痛感，但腦傷卻卻不易察覺出異狀。

而近年來最新數據顯示，有2000多名前NFL球員在被診斷出這些症狀後提出了索賠，但只有約四分之一的人索賠成功，不到600人拿到索賠金，而據說參與訴訟的律師稱，這些球員中有50%以上是黑人。

但為什麼黑人球員索賠困難，原因是NFL規則政策中有一個條款，那就是設定黑人球員的「大腦認知功能較低」，也是這個政策導致NFL黑人球員索賠時難證明他們大腦健康出狀況，更難說他們是在職業生涯中造成的，這使得黑人球員在這方面吃了不少悶虧。

前匹茲堡鋼人球員凱文亨利(Kevin Henry)和達文波特(Najeh Davenport)就曾提起索賠，但他們遭到拒絕，美國地方法官布拉蒂(Anita Brody)駁回了索賠，兩人已對這決定提出上訴，而對這個結果他們說：「若我們是白人，就會有資格獲得索賠金補償！」

不過NFL已承諾廢除「黑人球員大腦功能較低」條款，其中不少NFL球員和他們的家人就發起過請願書，有超過五萬人在請願書上簽名，並遞交給費城法院。前NFL球員說：「我家人參與請願，為了支持NFL退休後遭受大腦健康問題的人。」

律師希格(Christopher Seeger)曾與NFL進行和解談判，他表示在此前案件沒看到任何種族歧視，但本周他收回言論，他說：「我對這件事給黑人球員和家人帶來痛苦感到抱歉，我的目標是重新得到他們信任。」NFL最後承諾取消條款，也表示將成立一個專家組成的醫療小組，向法院提出新的測試制度，其中包括兩名女性和三名黑人醫生。

(中時新聞網)