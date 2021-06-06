台股自從15159點之後，指數不斷地往上攀升，幾乎不回頭，6/3最高來到17311點，指數已經漲了超過2100點，大盤回檔2550點，目前已經反彈到0.8以上的位置，早已超過黃金切割率0.618，按照過去經驗來看，大盤要走回升的機率很高，只是在這個階段，大盤的結構不太對，因為過去3周，電子成交比重都只有4成左右，有時航運族群成交量跟整個電子股是差不多的，雖然航運股有可能是百年一遇的行情，但發展至此，也不免令人擔心是否會有過熱狀況?

若從6/3當天觀察，仍是航運股一枝獨秀，除長榮有可能被納入0050指數成分之外，其他兩支陽明、萬海沒有再創新高；反而是鋼鐵收黑、塑化收十字線，都有高處不勝寒的現象，所以對於傳產股特別是原物料，在這邊要特別小心，因為最近BDI指數回檔超過15%，這會影響到國內散裝輪，另外，5大泛用樹脂如LDPE、DOP皆有回檔8%-10%不等的下跌，這會影響到國內塑化股。

台灣防疫出現破口之後，新冠肺炎疫情進入嚴峻階段，三級警戒已延長兩周，預期再往後延長的可能性很高；相較於歐美地區，2020年開始就已經歷過台灣人民目前的管制階段，使得接種疫苗的速度與普及率相當高，確診人數降低，因此各國也陸續宣布解封計畫。

隨著歐美地區經濟解封，美國也允許接種過COVID-19疫苗的民眾不需配戴口罩，讓生活逐步回歸過往的生活常態。管制一放開，民眾陸續回到工作場所上班，就需開始添購衣服、運動鞋、外出休閒娛樂或打高爾夫球等，讓近期全球與運動相關的類股大漲，主要是歐美國家運動品牌客戶積極備庫存，激勵台廠的成衣、製鞋等業者的訂單能見度都已經看到2022年。

台灣相關個股可以留意成衣廠的聚陽和儒鴻，自行車的巨大和美利達，健身器材的岱宇和喬山，接波音訂單的拓凱和榮剛，接Nike訂單的豐泰和寶成。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)