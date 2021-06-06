蕭敬騰（老蕭）日前在上海接種免費疫苗，隔天隨即現身時尚秀，老蕭的經紀人Summer今（6日）表示，團隊所有人接種疫苗後都沒有任何不適，也都很正常的工作，狀態非常好。老蕭赴大陸工作已三個月，對於台灣家人無疫苗可打，Summer坦言他的確很擔心，「每天都叮嚀他們不要出門，安排好乾糧、口罩等備用品送到家門口，希望家人盡量減少人與人的接觸」。

老蕭今晚受邀為大陸YY直播舉辦的首屆「66直播節」擔任嘉賓，120分鐘節目中，老蕭不僅獻唱〈皮囊〉、〈王妃〉等經典曲，還與觀看直播的粉絲進行遊戲互動。老蕭這幾個月行程相當忙錄，大多在線上與粉絲見面，前幾天出席時尚秀，後台受訪時提到如果有機會和周杰倫、林俊傑組團，該如何分工？老蕭幽默笑回：「肯定是哥哥們不做的我來做，因為我比較全能一點。」

老蕭今晚直播節目開始前認真彩排。（喜鵲娛樂提供）

大陸「國藥」疫苗施打狀況穩定，不少藝人趨之若鶩，港星蔡少芬日前也和老公張晉、好友陳法蓉前往大陸施打疫苗；蔡少芬自曝：「說實話沒有打狂犬針痛。」接種過程中她向醫護人員詢問「一天要打多少人」？對方回答大約100多人，她身旁老公張晉則默默地說「欸？我已經打完了」，指速度快到讓人難以置信。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )