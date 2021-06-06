台灣本土疫情死亡率超過世界平均值，前衛生署長楊志良發起「熄燈一分鐘，喚醒陳時中」活動，邀民眾於6日晚上8點一起熄燈一分鐘。國民黨主席江啟臣今也響應此活動，貼出熄燈照片，「這一分鐘，是無聲的抗議、是悲痛的默哀，也是寧靜的鼓舞！」

江啟臣表示，這一分鐘，是對政府無聲的抗議。新冠肺炎疫情爆發的一年多以來，眾人沒有吝嗇給執政黨掌聲。全力配合防疫，甚至對自己做出更高標準的要求。人民努力支撐起來的緩衝期，卻沒有看到政府做好各項的工作整備，彷彿天真的為只要靠圍堵，就可以撐過病毒的威脅。

江啟臣指出，政府疏失造成的防疫破口，不但迄今找不到人負責，連會議記錄都付之闕如。疫情爆發後，從篩檢量能、醫療量能、到疫苗數量，都沒有到位…。這空白而浪費的一年，我們用無聲來抗議。

對於不幸離世的國人，江啟臣說，這一分鐘，是無限的哀悼。高於國際平均值的致死率，每天兩位數增加的死亡數字，是一個個家庭的沉痛。在足夠的疫苗到達前，還要有多少生命的逝去，還要有多少悲傷，跟來不及說的告別！「當執政黨的立委，為了友邦贈送的疫苗乾杯，是否也將逝世國人無法完成的精彩人生，還有家屬的眼淚，同時一飲而盡了呢？數百位國人的離世，我們用黑暗來哀悼。」

對於在第一線奮戰的醫護，這一分鐘，也是寧靜的鼓舞。江啟臣表示，醫護人員的辛苦，是汗水、是淚水，更是與家人的分隔、與染疫風險的搏鬥。日以繼夜的工作，持續消耗的精力，都是為了守護我們共同的健康。防疫對於醫護人員來說不只是戰爭，更是負重前行的舉步維艱。我們希望所有國人同胞，都能夠透過各種方式，支持醫護人員，力挺防疫工作，在疫情艱困下，我們一起探尋人性的光輝，保留繼續奮鬥的氣力。守護我們家園的醫護，我們用寧靜來鼓舞。

(中時 )