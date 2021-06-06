近來因為本土疫情延燒，不僅全台仍維持三級警戒，指揮中心也提醒大家盡量少出門，而在居家防疫期間，也要維持自身免疫力，情歌天后梁靜茹除了分享親手烹煮的料理，還認真健身，近日她曬出運動後美照，42歲仍擁有超兇身材，令人驚艷不已。

梁靜茹因為疫情影響，本來6月在高雄舉辦的演唱會確定延期，多出不少閒暇時間的她，除了在家防疫外，也發起「防疫大主廚我來當你來當」，並常在社群分享自己親手烹煮的料理，包括鳳梨苦瓜雞湯、豆乾炒肉絲等。

此外，梁靜茹在家也認真健身，做起棒式運動姿勢相當標準，而穿上深U運動背心的她，好身材藏不住，白皙渾圓美胸和深邃事業線一覽無遺，皮膚緊緻無瑕疵，完全看不出42歲，還是一個孩子的媽，令人稱羨不已。

梁靜茹42歲身材超狂。(圖／翻攝自IG)

除了台灣疫情嚴峻，馬來西亞疫情也再度惡化，梁靜茹日前開直播替各地粉絲加油打氣，16日是她的生日，她也表示以往生日都是從6月第一天慶祝到底，「今年我不過生日了，沒什麼好慶祝的，我們應該要把生日的能量及願望分給全世界，不能夠在這種困境之下還這麼天真、自私，有什麼資格慶祝自己的快樂呢？你可以過得很好，但請不要慶祝，因為這個世界已經很困難了」。

她也提到現在還能平安待在家中，最應該感謝前線醫護無私奉獻，希望大家都能認真看待防疫措施，自律遵守，「如果遇到講不聽的人，給他們看看醫護病房裡大家奮戰的照片」。

(中時新聞網)