美國太空業者SpaceX的可回收太空船在宇宙悠遊，多國籍太空人輕鬆來去國際太空站，傳遞出太空已成為21世紀全球競爭的新場域，鼓勵台灣新一代加快腳步接觸太空科技，已是各部會勢在必行的任務。

國家實驗研究院國家太空中心執行科技部計畫，與國立自然科學博物館這個周末共同舉辦「2021台灣太空黑客松－創意發想大賽」，集結各領域具有想法、創意的夥伴，結合各界專長與發想，以「與台灣直接相關的太空與環境問題」做為挑戰題目，為台灣未來的太空計畫注入更多的新創能量。

國研院表示，從創意競賽活動中，透過眾人的腦力激盪，將台灣的人造衛星、觀測資料、地面設施，以及其他太空相關計畫，帶入全新的應用領域，讓技術與應用範圍得到最大的發揮，同時也能強化太空科技與社會民眾之間的關係。

本次競賽開始之前，主辦單位為參賽者安排了8場實體課程，包含國立自然科學博物館孫維新前館長的「去月球很困難嗎？」，國研院太空中心林俊良前主任的「台灣太空產業搞得起來嗎？」，還有陽明交通大學吳宗信教授的「火箭阿伯的太空進行曲」等。以及13堂線上課程，內容包含國研院太空中心的衛星操控、影像處理、整合測試等基礎建設，以及福爾摩沙衛星五號、七號、八號、獵風者衛星與立方衛星等衛星計畫，讓大家可以了解更多台灣的太空能量，激發出更多創意。

因疫情影響，最終決賽以線上舉行，第一名由KOH隊獲勝，作品以影像加值再應用為核心，融入都市計畫、社會經濟等角度，配合AI技術；第二名為成大醫電救護隊；第三名為MAX 3D隊，另頒發創意獎、潛力獎及團隊獎各一名。

(工商 )