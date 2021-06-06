針對國民黨主席江啟臣表示，希望總統蔡英文現階段要積極爭取疫苗，民進黨發言人謝佩芬今天反嗆，防疫不要只是嘴巴說說，呼籲江啟臣及國民黨不要再繼續酸言酸語，若真心要同心防疫對抗病毒，請懸崖勒馬停止遊覽車環島，避免造成第一線防疫人員的負擔。

謝佩芬表示，在世界疫情仍然嚴峻、國際疫苗供貨吃緊的現況下，很感謝美國及日本能夠在此時伸援，我們也感謝所有第一線為台灣打拚的外交人員，和促成疫苗捐贈的朋友，讓台灣能夠取得疫苗，這對台灣來說是及時雨，也會成為台灣對抗疫情的一大助力，台灣人民由衷地感謝。

她說，中央流行疫情指揮中心日前就已經公布目前已完成採購COVAX、AstraZenca及Moderna疫苗約2000萬劑，國產疫苗部分也持續推進。政府一直努力透過多元管道爭取國際原廠疫苗，全力加速推動外購疫苗到貨期程，國產疫苗也正在加速研發出廠，希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定，共同度過疫情艱困時刻。

謝佩芬表示，在疫情嚴峻的時刻，台灣最需要的就是不分朝野、黨派團結同心，一起對抗病毒，共同度過疫情的挑戰。防疫不要只是嘴巴說說而已，請江啟臣主席及國民黨，不要再繼續酸言酸語，或是用到總統府繞行抗議、發起遊覽車環島等對實際疫苗取得及防疫毫無幫助的言語及行動，徒增群聚染疫風險，造成防疫破口，增加醫護、警消同仁的負擔。

(中時 )