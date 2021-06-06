前高雄市新聞局長鄭照新。 （資料照片）

針對民進黨指稱「遊覽車環島、赴總統府抗議是無視群聚感染」，前高雄市新聞局長鄭照新表示，所謂的遊覽車北上，是遊覽車業者生活因疫情生計困難，自發北上響應號召，且遊覽車只有司機自己並無乘客，何來群聚之說？

針對民進黨指稱「遊覽車環島、赴總統府抗議是無視群聚感染」，國民黨今(6)日駁斥，遊覽車業者北上總統府表達訴求，是遊覽車業者因疫情衝擊導致經營困難、生計受到影響，因而響應「六六齊發聲」活動，向蔡政府提出「要疫苗」的主張，且遊覽車上僅司機自己並無乘客，何來群聚感染？

前高雄市新聞局長鄭照新在臉書表示，所謂的遊覽車北上，是遊覽車業者生活因疫情生計困難，自發北上響應號召，且遊覽車只有司機自己並無乘客，何來群聚之說？

鄭照新指出，連美國外交政策雜誌都直言不諱的批評，台灣政府對防疫表現過度自信，「持續製造危機」的當下，還不讓民眾發出他們的悲鳴與無助？民進黨還要繼續製造假消息？而非專心防疫減少死亡人數？

鄭照新痛批，防疫失控、死不認錯，這就是民進黨！

(中時新聞網)