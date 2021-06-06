屍體以兩層屍袋逐層包覆消毒並標記生物危險提醒字樣與解剖者聯絡方式，解剖後廢棄物用兩層專用垃圾袋包裝並消毒，同時也會再採檢送驗確認為陰性，以利法醫解剖後自主健康管理。（取自法務部官網）

新冠肺炎肆虐，除了確診後病逝，各地也出現多起「疑似染疫死亡」案件，負責驗屍的法醫也成為「第一線」高風險人員。台北地檢署法醫李漢宗，接到一名匡列的萬華婦人暴斃家中的相驗案件，成為北檢首宗確診相驗案件，加上他已於4月就接受新冠肺炎疫苗接種，因此霸氣表示，在其他同仁接種疫苗之前，與新冠相關的「危險任務」全部由他扛下，2周內已經相驗12件，其中有9件確診。

5月19日全台進入三級警戒後，台北地檢署接獲通報，萬華區1名被匡列的婦人在家中暴斃需要相驗。據ETtoday新聞雲報導，北檢啟動防疫措施，由輪值法醫李漢宗前往進行相驗，檢察官則在地檢署以視訊方式，與在警局的家屬連線製作筆錄，結果，婦人證實為新冠肺炎確診病例。

針對新冠肺炎，法務部法醫研究所（法醫所）早在去年3月3日就頒布3月3日發布《疑似新冠肺炎案件法醫相驗通報處理流程及說明》，先採檢送驗、確認後再相驗遺體；且為避免檢驗有偽陰性情形導致解剖法醫等相關人員受到感染，於解剖時均以最高防護標準，包括穿戴全身式防護衣、防護面罩及正壓呼吸器，解剖室全部消毒以避免血液、體液污染，解剖後依傳染病防治法相關規範執行環境消毒，屍體以兩層屍袋逐層包覆消毒並標記生物危險提醒字樣與解剖者聯絡方式，解剖後廢棄物用兩層專用垃圾袋包裝並消毒，同時也會再採檢送驗確認為陰性，以利法醫解剖後自主健康管理。

由於李漢宗有接種流感疫苗的習慣，因此他今年4月就申請接受新冠肺炎疫苗接種。而北檢從5月19日到6月2日為止，總共驗了12件新冠肺炎相關案，其中7件是確診死亡案例，另外有2件死後確診，3件是死後才確認PCR陰性，通通由李漢宗出馬。

北檢另位法醫李世宗表示，同事都很感謝李漢宗，扛下這項危險任務；而北檢其他4名法醫也已陸續接種新冠疫苗，預計在7月份，就可前進第一線，與李漢宗一起分擔。

(中時新聞網)