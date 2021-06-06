梅雨鋒面連日來為全台帶來豐沛雨量，經濟部水利署今（6）日統計，截至傍晚五點為止，全台水庫以台南的曾文與烏山頭水庫合計5570萬噸雨量入庫，為最大贏家，排名第二是北部翡翠水庫的4400萬噸，全台累計降雨量達1億9337萬噸，預計可支撐中部地區穩定供水至7月底。

根據水利署統計，本波梅雨鋒面於各地水庫集水區降雨效益，台北翡翠水庫約 4,400 萬噸、桃園石門水庫約 900 萬噸、新竹寶山、寶山第二水庫約 180 萬噸、台中鯉魚潭及德基水庫約 1,750 萬噸、南投日月潭及霧社水庫約 1,100 萬噸、台南曾文及烏山頭水庫約 5,570萬噸。

台灣水庫即時水情。(圖/水利署)

台灣水庫即時水情。(圖/水利署)

水利署表示，自 6 月 1 日至今，中部地區累積降雨超過平均 100 毫米，因此決定取消苗栗、台中、北彰化地區的分區供水措施。本波降雨效益，加上之前全力推動的地下水、海淡水等措施已完成並納入系統供水，目前水情可以穩定供應到 7 月底的用水需求。

根據水利署網站，截至6日晚間7點，台南烏山頭水庫目前有效蓄水量4455萬立方公尺，今日進水量966.90萬立方公尺，昨日水量上升11.38%。曾文水庫目前有效蓄水量5605萬立方公尺，今日進水量818萬立方公尺，昨日水量上升1.61%。台北翡翠水庫目前有效蓄水量27802.6萬立方公尺，今日進水量1,536.9萬立方公尺，昨日水量上升4.58%。

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(中時新聞網)