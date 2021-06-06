全國疫情未見降溫，三級警戒是否「二度延長」至6月28日，成為各界關注話題。不過下周端午連假就要來了，名店肉粽卻依舊人滿為患，出現排隊潮，無視防疫的畫面，讓知名美女主播房業涵播報到一半，都忍不住脫口而出「這樣對嗎？」

根據《東森新聞》報導，北海岸知名肉粽店一如往年，端午節前夕，門外出現長長無畏雨中等待的人龍，車龍也長達數十公尺，儘管民眾確實都有配戴口罩，也聽從店員秩序指揮，保持社交安全距離，但台灣疫情仍處於第三級，人潮造成的群聚，難免提高染疫風險，這讓先前播報陽明山停車場爆車潮，不禁說出「真的不知道在想什麼」，事後還以「不小心，真性情」打哈哈帶過的美女主播房業涵，在目睹肉粽名店吸引人潮的新聞後，再度疾呼「真的不要再排隊買粽子了」，當下還有眼尖觀眾指出，房業涵似乎因為情緒太激動，氣到連上衣都歪了。

當然，今年端午連假不止名店爆人潮，返鄉人潮也讓國人堪憂，截至本月4日，國道客運已賣出1.2萬張車票，台鐵售票張數則是從13.6萬遽減至3.3萬張，而高鐵至今（6）日上午8時為止，約有5.6萬人訂票，表示有10萬人次將於下周全台大移動，恐成疫情一大破口。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)