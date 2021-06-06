輕颱彩雲雖降為熱帶性低氣壓，仍替水情吃緊的南部補進大量降雨，中央氣象局統計，從周五至今共有7縣市降雨量超過400毫米。明（7）日隨著鋒面減弱，全台仍易有短延時強降雨，南部地區留意局部劇烈降雨。

自周五（4日）至今，7縣市降雨量破400毫米。（中央氣象局）

氣象局表示，明天台灣仍受鋒面影響，只是結構減弱及逐漸北移，降雨情況將較為緩和，中南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海地區及午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；明天溫度略升，各地高溫約29至32度，清晨前低溫約23至25度，感受較為舒適。

氣象局指出，週二至週四（8日至10日）鋒面往北移去，稍遠離台灣，南部及東半部地區仍會有局部短暫陣雨或雷雨，但其餘各地逐漸恢復成多雲、有局部午後短暫雷陣雨的狀態，南部地區及各山區有局部大雨發生的機率。

週五至下週日（11日至13日）東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，高溫上升。

氣象局公布未來一周天氣概況。（中央氣象局）

雖然本週降雨量大，但對缺水已久的中南部來說，只是稍微緩解，中央氣象局長證明典也在表示，「未來主要還是要靠午後對流撐一下，然後就是要等颱風了。」

(中時新聞網)