國內本土疫情爆發，全國進入三級警戒，確診數、死亡數急遽升高。有媒體針對「一想到就焦慮指數飆升，疫情下哪個狀況會讓你最憂心？」進行網路民調，截至6日晚間7點，疫情下民眾最憂心的前兩個狀況為：「疫情會不會擴大」占25.67％、「自己會不會染疫」占23.14％。

《NOWnews民調》5日針對「一想到就焦慮指數飆升，疫情下哪個狀況會讓你最憂心？」進行網路民調，截至6日晚間7點，有25.67％的網友最憂心疫情會不會擴大、也有23.14％的網友憂心自己會不會染疫，其他依次為：9.85％的人憂心會不會封城、9.77％的人憂心工作會不會不保、7.38％擔心會不會斷糧、9.28％憂心要不要打疫苗、6.89％憂心什麼時侯才能脫口罩。

另外，也有5.63％的網友憂心酒精、口罩、防護衣等防疫物品會不會供不應求，2.39％的網友則憂心股市一片綠，要跌到什麼時候。

有網友看完民調表示，選「斷糧」的拜託不要再自己嚇自己，假日跑去大賣場瘋狂掃貨，東西也是會壞的好嗎！拜託一下，美國有高達1/3人口的川普追隨者，不信疫情不防疫，他們這樣搞了一年，都沒封過民生物資；怎麼樣看都是封城丟飯碗，根本是沒錢買東西比較危險。

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(中時新聞網)