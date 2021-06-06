全國疫情遲未降溫，中央流行疫情指揮中心呼籲少出門，但就是有不甩指揮官陳時中呼籲，日月潭水位剛上升，遊客也馬上湧進來，6日下午當地居民發現日月潭朝霧碼頭的停車場停滿車子，甚至還有大台露營車開進來，民眾擔心人多聚集成防疫破口，差點想去報警勸導，醫護人員忙防疫，怎麼好意思出來玩，希望防疫關鍵時刻，不要增加傳染風險。

這波豪大雨來臨之前，日月潭遇多年來罕見旱象，日月潭不只水位降低，也因疫情影響遊客銳減，為避免疫情期間民眾出遊，日月潭國家風景區管理處也從4月1日起，宣布暫時封閉朝霧碼頭、玄光碼頭載客使用，4月23日起還封閉水社碼頭。

目前日月潭區的四個碼頭只剩伊達邵碼頭開放包船進出，當地業者指出，因為缺少客源，包船生意冷清，但這幾天下大雨，日月潭水位恢復，上升後重見日月潭美貌，吸引很多人開車來日月潭賞景。

「日月潭的美又回來了！」受惠下雨解早象，日月潭湖光山色重現，很多民眾「宅在家救台灣」悶太久，開車到日月潭賞景，頓時出現的車潮中，還有露營車，令當地居民擔心，政府才疾呼端午節不要移動其他縣市，端午節還沒到，人都跑來日月潭了。

針對日月潭碼頭是否重新開放？日月潭管理處說，日月潭的水位和蓄水量雖大幅增加，但因碼頭要再執行檢修作業，疫情嚴峻，配合防疫優先，至今未有重新開放碼頭時間表。

防疫成全民運動，但有的民眾假日出遊湧進日月潭，當地居民說，本來想報警請警察勸離，但天黑後遊客才離開，盼民眾能忍耐一下，疫情還在拉警報，不要急著出遊，避免成防疫破口。

(中時 )