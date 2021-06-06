「仙女名模」廖奕琁（Kelly）預產期在6月3日左右，但寶寶似乎也在居家防疫，在媽媽的肚子裡待好待滿，一直都沒有要出來的意思。 連續幾天「假性宮縮」，讓廖奕琁老公鈴木有樹非常緊張，直到今天（6日）早上，Kelly睡飽才開始陣痛， 下午終於準備待產，晚上8點半左右自然產下了女兒，生產過程很快，一切非常順利。

廖奕琁說：「雖然寶寶住很滿40週＋2天，但醫生有誇獎寶寶選了一個好時間來報到，寶寶很懂事，沒有讓媽媽辛苦太久，生產過程很順利，進產房大約20分鐘就擠出來了。」妙的是，她今天早上陣痛待產時還不忘先塞滿垃圾食物，原來是同門好友、許孟哲的老婆趙孟姿特別跟她分享：「生產前要好好的吃想吃的食物，不然寶寶ㄧ擠出來後，就只有月子餐了。」

在疫情嚴重的時候，廖奕琁分享孕婦產檢流程經驗，發現原來微焦慮待產孕婦不是只有自己一人。每個禮拜到婦產科產檢，等候檢查的媽咪們，也越來越多人全副武裝，都是戴面罩口罩加手套，反觀自己只戴2層口罩，覺得很沒安全感，很想馬上殺去買個面罩戴上；她也看到有些看診媽咪，按電梯鍵前後都用自備酒精先消毒，只用戴著手套的指關節或是隨身小物按電梯，避免直接用手指碰觸。

另外醫生、醫護人員的防疫裝備越來越多，從一開始戴口罩，現在多了面罩、眼罩、手套、頭套，還有層層關卡的酒精消毒，從一樓進電梯前的門口、到診所櫃檯，最後進診間，幫她產檢的醫生也說現在一天都會洗手超過上百次。做肚子超音波掃描產檢時，診間的門也會打開，盡量避免大家待在過度密閉的空間，廖奕琁說：「可以感覺到醫護人員對防疫的謹慎，很感謝大家這麼努力的在維護一個安全的看診環境。」

(中時 )