相聲瓦舍創辦人宋少卿。(本報系資料照)

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，讓老百姓人心惶惶，56歲資深相聲演員宋少卿上個月才因為批評政府言論，惹來網軍出征，然而他今(6日)更因為網友一句留言「疫苗沒來，也罵；疫苗來了，也罵」，爆氣寫下400字長文回覆，被PTT網友推爆大讚邏輯清楚，罵的好！

宋少卿今日遭網友質疑疫苗有沒有來都罵，爆氣寫下400多字長文回擊，他說：「怎麼？不能罵？政府做得不好不能罵？」更以小時候讀書寫作業來舉例，相信大家都共同經驗，明明沒寫作業，卻跟老師說忘了帶，那「說謊」是不是該要「自我反省」呢？

宋少卿認為每個人都有沒寫作業的背後原因，這個舉例就是我們都知道台灣當前在國際局勢上處境困難，「但是你嘴上說了沒帶而沒交作業的時候，是不是就等於給了你更多的時間回家寫作業（這就相當於給了政府一年的時間做『超前部署』)，結果我們還是沒有自己寫作業（反而靠其他同學或朋友家人幫忙）⋯⋯『捐贈』了作業好讓你交差！這樣不該罵？」

宋少卿發揮辯論長才，反擊網友質疑。(取自宋少卿臉書)

宋少卿說我們在台灣生活、工作、繳稅、投票，甚至生老病死，結果政府做不好卻不能罵？更直言沒要罷免、沒喊下台已經很厚道了，「『罵』！是希望政府做得更好。『罵』！是很鐵不成鋼。『罵』！是愛之深責之切。『罵』你是剛好而已。」

宋少卿這篇回應網友質疑的回覆，被網友轉發至PTT八卦版，更火速獲鄉民推爆，盛讚他內文邏輯清晰，「覺青就是紅衛兵」、「在台灣不能罵政府，這是常識好嗎」、「罵得好啊」、「說相聲瓦舍只會酸DPP的，要不要去看一下那集講『鹿耳朵的毛』那集」、「推，民主政治被搞到像共產統治」、「推老師教訓1450雙標仔」。

(中時新聞網)