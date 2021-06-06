長期研究美中台議題的美國學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）最近在學術期刊發表文章認為，現在美國在研究大陸是否有能力「武統」台灣時，必須考慮一個新的現實：即使美國進行干預，大陸也有武統台灣的能力與可能性。她強調，這是30年來的頭一次，美國要認真考慮大陸將以武力手段很快地統一台灣的可能性了。

據《中評網》報導稱，史丹佛大學國際研究所研究員、美國企業研究所的非常駐高級研究員梅惠琳在即將出版的7/8月《外交事務》做出上述評估。這篇題為「台灣的誘惑：北京為何可能訴諸武力」的長文在這份權威性的外交雙月刊作為重點文章推薦，作者指出，中共領導人表現出明顯的解決台灣問題的雄心，捍衛主權更加強勢；隨著美中關係緊張，解放軍的戰備加強，在台海周邊的活動增加；民間武統聲浪加大，最近大陸民調發現，有7成的人支持武統。

梅惠琳進一步稱，多年來，和平統一的前景一直在縮小。蔡英文連任強化了北京的擔憂，香港實施新的國安法，也令台灣人更不願接受「一國兩制」。

這位美國新生代中國軍事問題專家解釋，通過長達數十年的軍事現代化努力，中共領導人的思維也發生轉變，「中國領導人過去認為，對台灣發動軍事行動只是一種幻想，但現在他們認為這是一種現實上的可能性。」

梅惠琳指出，北京的軍事規劃者正在準備4場戰役，這是控制台灣所必需：聯合打擊、封鎖、反干預行動、兩棲攻擊。解放軍有能力完成前3項，在國防專家中幾乎沒有爭議。無論美軍基地的各種努力，還是台灣的導彈防禦系統，都無法與中國擁有的世界上最先進的彈道導彈和巡航導彈相匹敵。但是，兩棲進攻台灣的任務目前尚不能保證獲得成功。

北京規劃對台進行4場戰役，包括：聯合打擊、封鎖、反干預行動、兩棲攻擊。其中前3項完全有能力完成，僅兩棲攻擊尚未能保證一定成功。（圖／中國軍網）

文章表示，許多美國專家認為大陸有可能在美國作出反應之前就控制台灣，最近由美國軍方的多次兵棋推演表明，美軍在大多數狀況下將會落敗，大陸將在數日或數周之內就完成對台灣的軍事行動。

在中國大陸會否動武的問題上，梅惠琳稱，中共領導人對自己獲勝機會的看法將比他們實際獲勝的機會更重要。對於近期流行的對台「戰略清晰論」，北京主要考慮的問題不是美國的決心有多大，而是共軍面對美國干預時有多少獲勝機會。而且北京只要決定動武，一定會預期必須在經濟上付出代價，在社會及經濟層面，北京認為可以撐得比美國更久。

梅惠琳警告，大陸權威性的專家已經明確指出，中國主要擔心的不是成本，而是主權。而且，「如果中國在這一過程中擊敗美國，它將成為亞太地區新的主導力量」。

梅惠琳表示，要阻止中國大陸進攻台灣，最有效的方法也是最困難的：讓中國人相信，武統將以中華民族無法復興為代價。她承認，美國無法單獨做到這一點，華盛頓需要說服一個龐大的盟友聯盟，「不幸的是，這種可能性微乎其微」。

(中時新聞網)