疫情打亂全球海運秩序，使中國不僅運費上漲，貨櫃價格連帶水漲船高。自2020年第三季以來，「缺箱少櫃」現象在中國各大港口蔓延，2020年上半年每箱（20呎櫃）價格為1600美元，現在最高漲至3600美元，而每大箱（40呎櫃）價格則漲至5950美元，售價全數翻倍創新高。

現今的全球海運業呈現兩樣情，歐美多國因疫情嚴峻、人手不足，港口貨櫃堆積如山。但包括中國在內的亞洲各大港口運輸繁忙，時常受到「缺箱少櫃」困擾，貨櫃價格飆漲，部分海運航線價格漲近10倍，仍是「一櫃難求」。

大陸央視報導，目前共有1～1.5萬個貨櫃被滯留在美國加州，而英國費利克斯托港（Felixstowe）的貨櫃已經從港口蔓延至周邊的郊區，澳洲各港口空櫃數量則超過5萬個。現階段，國際上一些重要港口的空櫃堆存量是正常水準的3倍。

為此中國各大港口正積極爭取海運空櫃回流。近日，一艘滿載標準貨櫃的貨輪，緩緩駛入寧波港，與以往不同的是，全船逾1.3萬個貨櫃都是空櫃。在貨輪靠岸後，這些空櫃將被優先卸載發往各地。

中國物流與採購聯合會國際貨代分會會長康樹春指出，從中國運往美國的一個貨櫃以往平均運費為2千美元。現在漲到2萬美元甚至更高，中間存在10倍的利潤空間。即使運回成本很高，但去程運費利潤空間可以負擔空櫃回程成本，所以目前都在想辦法調回海外的空櫃。

(工商 )