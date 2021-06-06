許崑源議長逝世一週年 「以愛思源」追思紀念會｜2021.06.06

前高雄市議長許崑源逝世滿1周年，有意繼承父親衣缽、參選議員的許崑源之女許采蓁表示，原本預定在佛光山的追思會，為兼顧防疫，改為「線上追思紀念會」。前高雄市長韓國瑜除了在臉書上發文悼念，也錄製了一段影片在線上追思紀念會中播放，他表示，想向許議長講幾句心裡話，希望許議長能夠安息，願他在天之靈，繼續護衛高雄民眾。

韓國瑜表示，今(6日)天是許崑源議長周年的忌日，台灣人說「對年」，去年6月6日對廣大高雄市民來說，心中非常悲痛、沉重，市長被罷免，議會的大家長許議長選擇了一條不一樣的道路，轉眼一周年到了，凡是認識許崑源議長的好朋友，都會有一個直接的感覺，「熱情、善良、重義氣，而且照顧民眾」。

韓國瑜也分享了一個故事，以前高雄茂林區有一位議員跟他說，茂林區遭受颱風襲擊，造成原住民財產損失慘重，這位議員尋求許議長幫忙，當時許議長說，到小北百貨，看原住民同胞需要什麼就盡量拿，拿完之後他會去結帳，其實許崑源議長在社會各個角落默默行善、幫助所有認識和不認識的朋友的事蹟，實在太多了。

韓國瑜指出，這麼多年，只要在高雄各界在社會上活動過的人都了解，跟許議長接觸的，都會喜歡、尊敬他，這一年匆匆而過，現在台灣新冠疫情爆發，人心惶惶，韓國瑜相信，若許崑源議長今天還在，以他的個性和責任感，他也會一馬當先，為高雄防疫工作做出貢獻。

韓國瑜也想向許崑源議長講幾句心裡話，「不知道你在西方極樂世界過得好不好，但是高雄市民都非常懷念您，你的家人也用您的名義，成了許崑源文教基金，做慈善工作，代表您的精神一直傳承下去，希望您能夠安息，所有子女該接棒的工作，會持續做下去，希望許崑源議長在天之靈，能像你生前一樣，繼續護衛著高雄所有民眾，祝福你，許議長，祝福，也謝謝所有各界的好朋友，一直關心許議長的家人，謝謝大家」。

(中時新聞網)