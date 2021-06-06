香港商務及經濟發展局局長邱騰華5日晚間出席2021年亞太經合組織（APEC）貿易部長視訊會議時表示，香港期待就儘早加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）展開正式對話。

大陸央視報導，在關於應對疫情危機方面，邱騰華指出，貿易能確保疫苗及相關物資有效流通與分配，香港全力支持亞太經合組織及時就新冠病毒疫苗供應鏈，以及促進抗疫必需品流通的服務貿易所發表的聲明。

邱騰華又指，重啟跨境旅遊是支持經濟復甦和為旅遊業等受重創行業，重新注入活力的重要措施。作為區內孕育創新意念的組織，亞太經合組織有責任推動對話和鼓勵政策協調。香港準備好與其他成員經濟體合作，在平衡公共衛生考慮的同時推動相關措施。

另外，由於數位轉型是疫後復甦的先決條件，邱騰華呼籲成員經濟體善用數位化，以推行結構性改革和降低營商成本。邱騰華表示，亞太經合組織應致力於收窄數位鴻溝，支援商界應對此結構性轉變，並把握數位貿易所帶來的機會。

(工商 )