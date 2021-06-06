三重區公所偕同三重警分局再次前往複查，並逐一檢視市場內人潮容易聚集區域的「人流管制」及「保持社交距離」情形。（三重警分局提供）

新北市三重區公所5日稽查「水流公市場」，因市場未嚴格執行人潮容留管控，遭區公所開出稽查單，為避免市場成為防疫破口，今（6日）實施封路管制機車及市場單一出入口，三重區公所偕同三重警分局再次前往複查，並逐一檢視市場內人潮容易聚集區域的「人流管制」及「保持社交距離」情形。

三重區公所會同市場處及三重警分局於昨5日前往三重區水流公市場稽查時發現有人流管控不當的情形，且因汽機車出入市場，造成人潮有湧入情形，立即當場開出稽查單。

為此特於今（6）日三重區公所偕同三重警分局、市場處再次前往複查，「水流公市場」人流管制已採取封閉部分出入口，單一出入口限縮分流，採滾動式管制人潮入內，如容留超過上限，暫停開放民眾入場。

車輛行駛市場部分則公告「集勇街」路段禁止車輛進入；另市場自治會亦要求攤商退縮範圍，讓出採買空間，或採小區域（巷弄內）停業，讓採買動線流暢，警方針對市場周遭道路違停車輛則先行以拖吊方式將道路清空，並派員協同區公所及市場自治會進行人流車輛管制，以加速民眾採買速度。

三重警分局呼籲，民眾前往市場以「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」，並依照管制人員指示依序進入，使用酒精消毒並保持社交距離，落實全民防疫將群聚風險降到最小，阻隔病毒持續擴散。

(中時 )