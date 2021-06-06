半導體晶片短缺衝擊全球多項產業的生產量能，帶動諸多半導體大廠營收、獲益創新高，但有經濟學家警告，雖然全球晶片荒帶動晶片價格上漲，然而並非每一種晶片都能從中受惠，隨著大陸產能擴大，低階晶片的價格可能會大幅衰退。

新冠疫情發燒一年多，晶片價格水漲船高，許多半導體大廠受益匪淺，儘管現階段疫苗面世，全球邁入後疫情時代，晶片供需失衡仍未緩解，且隨著美中貿易戰、科技冷戰愈演愈烈，晶片短缺問題迄今仍見不到一絲曙光。

據《CNBC》報導，法國外貿銀行（Natixis）亞太區經濟學家分析師Alicia Garcia-Herrero表示，晶片短缺衝擊全球供應鏈，從車廠到電子消費產品都受到嚴重的打擊，但不是所有晶片的價格都隨之上漲，「其中以低階晶片的價格最有可能會暴跌」。

Alicia Garcia-Herrero指出，「由於大陸投入大筆資金於低階晶片供應鏈，這些晶片的價格可能會暴跌」；而另一方面，5G和電動車相關晶片等高需求的高階晶片，價格將會持續上漲。

美中兩國角力延燒科技產業，美國對多家陸企施以制裁，限制大陸企業取得半導體製造設備，導致大陸在晶圓代工領域處處受制，也因此一些公司早在禁令前，開始囤積大量的晶片；Alicia Garcia-Herrero認為，地緣政治的風險並不會消失，美國政府現階段也致力於振興國內半導體產業，以規避風險。

(中時新聞網)