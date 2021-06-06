這幾天田徑場上出現許多新聞，因為不少紀錄被打破，牙買加「閃電」波特(Usain Bolt)的200公尺世界紀錄被17歲青少年奈頓(Erriyon Knighton)打破，他跑出20秒13成績轟動武林，不過牙買加還是出品超強跑者，弗雷澤普萊斯(Shelly-Ann Fraser-Pryce)刷新自己100公尺短跑紀錄，她在金士頓比賽跑出10秒63，超越先前的10秒70成「現存世界上最快女人」！

Athletics: Ryota Yamagata sets Japan national record with 9.95-second 100m https://t.co/h2X5h21ZsN — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) June 6, 2021

而今天我們將目光轉移到亞洲，日本田徑男子選手山縣亮太跑出國內100公尺新紀錄，成績是9秒95，刷新原先9秒97日本紀錄，也是日本第4位跑進9秒的100公尺短跑健將。而山縣亮太來頭可不小，他今年28歲，出身廣島縣，曾兩度代表日本出戰倫敦、里約奧運，並在里約奧運獲男子400公尺團體接力銀牌。2018年亞運時出戰男子100公尺項目，跑出個人當時最佳、也是日本史上第2名的10秒整拿下銅牌。

Ryota Yamagata @V7Jqq clocks 9.95 at #FuseSprint in +2.0 wind. New National Record🇯🇵💨💨💨. Shuhei Tada 10.01, Yuki Koike 10.13! 2 more sprinters with Olympic Entry Standard‼️#ItsPronouncedWhoSay https://t.co/J0i8cyoPjA — サトウ食品日本グランプリシリーズ (@japan_gpseries) June 6, 2021

他今天參加在日本鳥取市舉行的「布勢田徑賽」，在男子100公尺預賽時，於每秒順風1.7公尺情況下，以10.01秒成績先創造日本新紀錄，拿下本季最佳成績晉級決賽，而在比預賽更強的每秒順風2公尺情況下，他從自己特有的起跑點順利加速，順利在比賽中段取得領先，並勢如破竹完成了比賽，拿下9秒95的驚人成績。

而能獲得今日成績他也經歷過一番波折，由於肺部疾病和右膝傷勢困擾，他在上季並沒有很好的表現，不過後來他靠著苦練與技術方面的調整慢慢找回了身手，並請了高野泰樹，也是前日本女子100公尺跨欄紀錄保持者當教練，更趁著2020年東京奧運延期，得到更充分的訓練時間，如今拿下這項紀錄真的為他高興！

(中時新聞網)