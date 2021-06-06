歌手周杰倫代言十多年的電動自行車品牌愛瑪科技將在A股上市，3日率先啟動新股申購。此次IPO擬集資人民幣（下同）18.109億元，以發行價每股27.86元估算，該公司總市值將達94.35億元。

證券時報報導，愛瑪科技前身為天津市泰美車業，成立於1999年9月，並在2004年進入電動自行車行業，是大陸早期電動自行車製造商之一。該公司若順利上市，將成為繼雅迪控股、新日股份、小牛電動後，大陸第四家登陸資本市場的電動自行車上市公司。

現年52歲的張劍是愛瑪科技創辦人、控股股東、實際控制人，持股比例為83.36％。張劍女兒張格格透過員工持股平台長興鼎愛，間接持有該公司1.35％股份。除了張劍家族以外，中信證券關聯公司在此次IPO中獲益頗豐。四年前，中信投資、金石智娛、金石灝灃、三峽金石入股愛瑪科技，總持股量接近7％。

公開資訊顯示，大陸一些地方國資也間接從愛瑪科技上市中獲益。其中，三峽集團控股子公司三峽資本持有三峽金石39.2％股權，金石智娛背後也有廣東鐵投等國資身影。

在業績方面，招股書顯示，愛瑪科技2018～2020年營收分別為89.9億元、104.2億元、129億元，淨利分別為3.92億元、5.097億元、5.135億元。該公司三年間營收快速上升，但淨利增速相對緩慢。

(工商 )