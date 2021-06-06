英國消費品公司利潔時（Reckitt Benckiser）6日凌晨宣布，以22億美元出售嬰兒奶粉製造商美強生大中華區業務給春華資本，預計下半年完成交割。交易完成後，利潔時將保留該項業務8％股份，並預計得到約13億美元的現金收入。

綜合外媒報導，美強生於1905年在美國成立，生產基地遍布全球，研發體系跨越四大洲，2009年成功在紐交所上市。2017年利潔時宣布以179億美元收購美強生，當時創下利潔時史上最大收購紀錄。但僅歷時四年多，利潔時就將美強生大中華區業務賣給春華資本。

春華資本是一家總部位於北京市的投資公司，專注於消費者和零售、技術、醫療保健與金融服務領域，投資標的包括阿里巴巴、螞蟻集團、字節跳動、百勝中國等知名企業。

此前春華資本在大陸乳業領域的大動作，是參與投資本土奶粉品牌君樂寶。2019年11月，由君樂寶集團高層牽線，春華資本聯手平安資本、君乾股份斥資40億元收購君樂寶51％股權，完成收購後君樂寶正式與蒙牛乳業完全分拆。

針對最新收購案，春華資本創辦人胡祖六表示，作為美強生大中華區業務的控股股東，公司篤志為守衛大陸億萬母嬰的福祉貢獻力量，春華資本期待和利潔時高層攜手，透過其世界一流的科技創新和研發能力、嚴格的安全與品質管理，為大陸的嬰幼兒供應高品質的營養食品。

(工商 )