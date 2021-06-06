「台灣第一名模」林志玲，前年6月6日宣布和「放浪兄弟」成員AKIRA閃婚，震撼演藝圈，今(6日)是小倆口結婚2周年，她也曬出一系列和老公的合照甜放閃，讓網友看了都直呼「太幸福了」。
林志玲發文寫下：「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程，兩周年快樂」，並附上一系列夫妻同框閃照，只見他們都穿上黑色系情侶裝，林志玲被AKIRA摟肩入懷，兩人時而手牽手、時而共舞，臉上滿是幸福笑容，畫面相當甜蜜。
而林志玲穿著綁帶洋裝，胸前僅一條線支撐，雙峰曲線若隱若現，一雙長腿相當吸睛，完美身材根本看不出46歲，網友也紛紛留言祝褔「姐姐和姐夫要幸福哦」、「看得出來姐姐真的很幸福」、「好美的畫面，怎麼拍都好好看」。
林志玲現在和AKIRA定居日本，但看到台灣本土疫情爆發，她也不忘家鄉，透過「志玲姊姊慈善基金會」，先捐贈萬華、中正區百箱水資源救急，之後再向雙北捐出六座正壓檢疫亭，希望在非常時刻，做醫護團隊最大的後盾，暖心行徑讓網友都相當感動。
(中時新聞網)
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