2021法國網球公開賽進入第2周會內賽，今晚寶島一姐謝淑薇於女雙16強奮戰，和比利時搭擋梅騰絲沒能把握住第三盤5比1領先優勢，反而被對手波蘭思薇雅蒂（Iga Swiatek）／美國瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）連贏6局上演逆轉秀，最終謝淑薇這方以7比5、4比6、5比7被對手逆轉、無緣晉級8強。

前兩輪女雙謝淑薇和梅騰絲贏得蠻輕鬆的，都是一小時左右就獲勝，展現頭號種子的氣勢，不過昨晚對手組合思薇雅蒂是法網女單衛冕冠軍，36歲的瑪泰珂桑德絲也是有經驗的選手，光第一盤雙方就打了62分鐘，台比聯軍才辛苦收下。

次盤一開始謝淑薇和梅騰絲就憑著一盤領先的氣勢，在對手首個發球局連搶3分擁有3個破發點，只是思薇雅蒂、瑪泰珂桑德絲頑強抵抗，硬是將分數逼到了「丟士」，台比聯軍錯過先破發的大好機會，第4局和第10局又兩次發球局不保讓出第二盤。

決勝第三盤謝淑薇與梅騰絲雖然掌握先機，連續破了對手3個發球局，但在5比1局數領先下，錯過了7個賽末點，並被對手連保帶破一口氣追回6局，止步16強。

女雙籤表和謝淑薇在同一邊的姊妹檔詹詠然／詹皓晴，明天就要出戰克羅埃西亞優拉柯（Darija Jurak）／斯洛維尼亞柯列帕琪（ Andreja Klepac），如果兩組台灣選手都能晉級，8強就會對決，但今天謝淑薇落敗，讓寶島內戰提前破局。

(中時 )