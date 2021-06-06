全國三級警戒未解，面對端午節連假將至，指揮中心擔心返鄉群聚恐擴大感染，急診醫師白永嘉今（6）日傍晚在臉書PO出與高齡96歲父親的視訊照表示，前幾天父親問「為什麼小孩都不回來？」白永嘉則回答因為「我們大家都愛您啊，爸爸」，短短10字感動上萬人，瞬間吸引超過2萬人按讚。

白永嘉在臉書表示，自從疫情爆發之後，他就再也沒回爸媽家了，因為回家一定會抱抱爸媽，他還PO出高齡96歲父親的視訊照表示，「老爸剛剛展示他新的護目鏡，也太帥太可愛了」。雖然爸爸對疫情似懂非懂，且很想要兒子回家，但一直被他拒絕，白永嘉說雖然自己核酸檢測陰性，但最後還是忍下來，因為覺得還是太危險了。

白永嘉指出，父親前幾天問：「為什麼小孩都不回來？」他則用簡短10字道出對父親滿滿的愛回答，因為「我們大家都愛您啊，爸爸」。白永嘉呼籲，愛家中老人就要好好保護他，強調多一分肢體接觸，可能就多一分危險，若無法親自回家與家人團聚，視訊也可以表達愛。

貼文一出瞬間吸引超過2萬人按讚，網友紛紛回應「可愛的爸爸」、「看他老人家笑得多開心」、「看完po文怎麼覺得鼻子酸酸的」、「謝謝所有醫護人員的保護」、「我感覺眼淚都要流下來了」、「那個笑容讓我眼眶濕濕的」、「就是愛才不能回家看長輩，醫護人員辛苦了！」。

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(中時新聞網)