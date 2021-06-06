全台疫情持續升溫，為了落實防疫至上的原則，各大人氣餐廳都紛紛推出防疫外帶外送服務，讓大家不出門也能滿足口腹之欲，近期台南排隊名店蜷尾家、錦霞樓、糯夫米糕、Moonrock 和 St.1 Cafe’ 嚴選多款美食推出「備戰糧包」，人氣燒肉品牌虎三同、樂軒、本格和牛、燒肉smile也有經典菜色套餐及便當，暖心陪伴大家度過抗戰時光。

▍1.台南天團全明星備戰糧包

防疫期間不出遊也能吃到最火紅的台南美食！這次「全明星備戰糧包」一次集結5家排隊美食，包含蜷尾家經典冰淇淋、錦霞樓、糯夫米糕、Moonrock和St.1 Cafe’，從主食類到甜點一網打盡，主食攜手名店「糯夫米糕」推出招牌麻油豬軟骨米糕，將來自外婆最熟悉的味道直送餐桌，並與在地飄香超過80年歷史的阿霞飯店旗下品牌「錦霞樓」，打造2道經典湯品：花菇干貝豬肚湯以及鮮蝦海鮮羹，輕鬆將傳統老台南的湯品端上桌，即使在家吃也要好好對待自己！

「全明星備戰糧包」一次集結蜷尾家、錦霞樓、糯夫米糕、Moonrock和St.1 Cafe’，讓人不出門也能吃到最紅的台南排隊美食。（圖／品牌提供）

甜點部分則邀請華人冰王「蜷尾家」，把復刻台北夏季快閃店暢銷的提拉米蘇義式冰淇淋回歸，是夏日最夢幻消暑的甜點，搭配新生代超夯酒吧「Moonrock」推出的無酒精調飲晨曦，讓大家宅在家也能感受到台南夜晚的迷人氣息，最後少不了高人氣「St.1 Cafe’」的友情贊助，以經典自家烘培咖啡作為完美收尾，在家不用流一滴汗也能優雅品味美食。

▍2.虎三同

信義區人氣燒肉餐酒館「虎三同」，結合燒肉、韓食與調酒，開創新韓食文化風格，自今年2月底開幕就受到老饕的喜愛，在疫情升溫之際，為讓大家在家也能品嚐到道地的韓式料理，隆重推出2款韓食套餐組合及13道經典韓食料理外帶外送，包含經典雙享餐及3人餐、熟客必點的麻藥玉米筍、口感甜辣的韓式炸雞，以及運用鮮甜蝦仁、花枝、蛤蜊等食材熬煮的泡菜鍋等，讓大家在疫情期間也能吃到香辣道地的韓食。

3人韓食套餐吃得到熟客必點的麻藥玉米筍、口感甜辣的韓式炸雞、海鮮煎餅，以及運用鮮甜蝦仁、花枝、蛤蜊等食材熬煮的泡菜鍋。（圖／品牌提供）

▍3.樂軒和牛專門店

超豪華防疫來了！為了讓大家在家也能大啖燒肉，「樂軒和牛專門店」推出7款限量夢幻和牛系列便當和1款伊比利豬雙拼鮮嫩雞肉便當，將頂級和牛及精選非牛品項霸氣裝入餐盒中！有經典品項豪華雙主餐便當「澳洲9+和牛橫膈膜&醬烤和牛牛五花」、「澳洲9+和牛去骨牛小排&醬烤和牛牛五花」及「澳洲9+和牛厚切牛舌&醬烤和牛牛五花」，為餐盒鋪上滿滿厚實特選和牛，豪邁呈現頂級雙重享受！另外強打「樂軒招牌和牛炒飯」、「澳洲9+和牛黯然銷魂叉燒飯」、「日本A5和牛御膳」及「日本A5和牛壽喜燒」，專業料理手法，運用多元料理方式展現和牛極致神級風味，並同步推出「西班牙伊比利豬梅花&碳烤雞腿便當」，以厚切雙拼滿足每一位饕客的需求。

一次推出7款限量夢幻和牛系列便當和1款伊比利豬雙拼鮮嫩雞肉便當，將頂級和牛及精選非牛品項霸氣裝入餐盒。（圖／品牌提供）

▍4.築間

築間餐飲集團旗下燒肉品牌「本格和牛」與「燒肉smile」，先前靠著共同推出的「無敵和牛海陸便當」大受好評，開賣不到一周熱銷破萬份，近期再度推出「醬燒系列便當」，包含牛小排、松板豚、橫隔膜共3款，其中橫膈膜是最熱門必點商品，軟嫩的肉質、外皮微酥油香四溢，再配上精選的10道配菜，是肉控們千萬別錯過的組合。

全新的「醬燒系列便當」包含牛小排、松板豚、橫隔膜共3款，其中橫膈膜是最熱門必點品項。（圖／品牌提供）

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(中時新聞網)