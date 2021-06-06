潛艇(Submarine)，在二戰中是非常兇猛的艦船殺手，美國、日本與納粹德國的潛艇部隊都有輝煌的戰績，其中納粹德國的「U艇」(Untersee-boot)以「狼群戰術」在北大西洋獵殺盟軍運輸船更是駭人聽聞，納粹擊沉了 3,474 艘盟軍船隻，至於在太平洋，盟軍潛艇則擊沉日本海軍與商船隊1,314 艘船隻。然而，在二戰結束之後，世界格局重新分配，潛艇也就少了實戰機會，只剩2場潛艇的實戰紀錄，一次在印度-巴基斯坦戰爭，另一次是英國-阿根廷的福克蘭群島戰爭。

巴基斯坦的「漢格爾號」(PNS Hangor)潛艇，在1971年底的印阿戰爭其間，曾經有擊沉過印度巡防艦。

漢格爾號是法國製造的「達芙妮級」(Daphne-class)柴油潛艇，排水量1,043噸，全長57.57公尺，最高航速為 16 節，並裝有 12 具 22 英寸魚雷發射器（前8具，後四具），於1970年售給巴基斯坦。

也就在該潛艇入列巴基斯坦後不久，就迎來了實戰機會，1971 年 12 月 9 日，漢格爾號在它的巡邏區域探測到2艘印度巡防艦。艇長當機立斷潛入海中準備戰鬥。

他們所遇到的印度巡防艦，是英國製的布萊克伍德級( Blackwood-class frigates)，分別是庫克里號(INS Khukri)與 克爾班號(INS Kirpan)，此型艦全長94公尺，排水量1456噸，被設計用來捕獵潛艇，只是這一次，變成潛艇獵殺他們。

兩艦巡防艦都沒有發現水下的漢格爾號，於是漢格爾號主動出擊，先向克爾班號發射了1枚魚雷，克爾班號即時發現而成功躲開，漢格爾號改向庫克里號發發射1枚魚雷，這一次，庫克里號沒有躲過，被擊中船身而迅速沉沒。克里班號試圖為友艦報仇，但漢格爾先一步對它發射魚雷，使得克里班只能先行迴避，而給了漢格爾號遁逃的時間。

這一枚魚雷對克里班有多少傷害?這一點在印度和巴基斯坦的說法各有不同，據巴基斯坦的說法，魚雷雖未直接命中，但漢格爾號主動引爆魚雷，已對巡防艦造成一些傷害，至於印度版本的說法是，克里班號成功迴避魚雷，沒有受損。

能確定的是，漢格爾號確實擊沉了1艦軍艦。

不過，雖然這場海戰是由巴基斯坦獲勝，但是並沒有對戰局造成決定性影響，印度贏得了那場戰爭，確保了現在孟加拉國的獨立。然而巴基斯坦將漢格爾號保留下來，成為博物館展品，至今仍然看的到。

1982年7月，擊沉敵艦返回英國的征服者號。(圖/英國皇家海軍)

在漢格爾號潛艇擊沉庫克里號的10年後，南大西洋也發生了一場潛艦海戰，這一次的角色是英國海軍的「征服者號」(HMS Conqueror)，而且它還是一艦核動力攻擊潛艦。迄今為止，征服者號是唯一一艘在戰鬥中擊沉敵方軍艦的核動力潛艦。

征服者號屬於 5,400 噸的「邱吉爾級」(Churchill -class submarine)，配備了 6具 21 英吋魚雷發射管，最高航速28 節，拜核動力之賜，她也不必定時上浮給電池充電。這種優勢使她在1982 年阿根廷入侵福克蘭群島時，立即航往南大西洋。

至於征服者號的對手，則是阿根廷的「貝爾格拉諾將軍號」巡洋艦 (ARA Gen. Belgrano)，它原本是美國海軍「鳳凰號」巡洋艦(USS Phoenix ,CL 46)，擁有著重火力，這艘 12,300 噸的巡洋艦，配備了 15 門6英吋艦砲、8門5英吋快砲，還有許多輕型防空用高射砲。 雖然外表相當雄壯威武，但是完全不具備反潛能力，可以說，真的沒有機會反擊。

當貝爾格拉諾將軍號接近英國畫設的禁區時，征服者號就追踪到它了。在 1982 年 5 月 2 日，征服者號得到了「允許攻擊」的命令，發射了3枚 Mark 8 魚雷，2枚成功命中，貝爾格拉諾將軍號與 323 人官兵都喪生海底。

征服者號的攻擊，使阿根廷艦隊不敢隨意出海，只能在港口裡躲避，這也使得英國佔據外海的有利地位，而阿根廷只能被動的派空軍少量反擊。英國也憑著奪得制海權，最終奪回了福克蘭群島。征服者號以英雄艦之姿，在 1990 年退役，現在處於封存狀態。然而核潛艦不好保存，因此等著征服者號的命運仍然可能是拆除報廢。

(中時新聞網)