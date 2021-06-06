今天在東區季後賽第二輪公鹿以107：115不敵籃網，系列戰暫時以0：1落後，此戰籃網的哈登(James Harden)只打了43秒就因為腿部不適退場，此後都沒回到場上，但籃網還是靠著杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)穩定發揮拿下勝利，兩人各拿下29和25分，不過這場能拿下還有一個致勝功臣，那就是本季剛加盟的葛瑞芬(Blake Griffin)。

Blake Griffin really stepped over Thanasis Antetokounmpo 😱pic.twitter.com/3s1aZeW2l5 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 6, 2021

葛瑞芬今天以先發之姿上場，總計出賽35分鐘拿下18分14籃板3助攻2抄截成績，投籃命中率63.6%、三分球命中率44.4%，他9投4中轟下4顆，可說是本場籃網的奇兵之一，不過或許是發揮太好有點得意忘形，兩隊在末節倒數1分多鐘時發生口角，因為葛瑞芬雙腳跨過「字母大哥」薩納西斯阿提托康波(Thanasis Antetokounmpo)，此舉也讓美媒直呼不尊重。

當時比賽還剩下1分26秒，倒在地上的薩納西斯阿提托康波還未起身，葛瑞芬就一副若無其事的直接用雙腳跨過他的身體，當下公鹿隊友都感到不滿，因為那時籃網已領先了15分之多，這個動作說實在有些多餘，其中公鹿控衛提格(Jeff Teague)就不斷上前與葛瑞芬爭辯，認為他冒犯了薩納西斯阿提托康波，兩人一度面對面爭吵，好在裁判夾在中間制止。

不過因為衝突兩人也各領到一次技術犯規，對將要結束的比賽來說非常沒有必要，這場比賽提格上場14分鐘僅拿到2分1籃板1助攻成績，幾乎沒什麼出手機會，但當隊友被冒犯時他第一個跳出來喊冤，另外葛瑞芬的舉動也引起美媒《Clutchpoints》記者直呼這動作相當不尊重人，看來慢慢找回身手的葛瑞芬得在之後注意一下言行舉止了。

(中時新聞網)