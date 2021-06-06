拒戴口罩又襲警（YouTube影片，如遭移除請見諒）

全國三級警戒出門就是要戴口罩，但仍有民眾不配合，台南一名老翁沒戴口罩，被警察規勸，竟然拿出螺絲起子當街追著警察攻擊，一名「正義哥」錄下整個過程，最後還飛身一撞，將失控老翁撞倒在馬路上，警民一起將其壓制。事後正義哥將影片放上網，獲得網友盛讚：撞的好！

一名網友在臉書社團《爆料公社公開版》分享一段影片，並表示：「還好我夠壯！不帶口罩人家勸導你，還拿螺絲起子作勢要攻擊人？！想說警察來了讓警察處理，還拿螺絲起子要攻擊警察！他X的，前進突刺？林北撞飛你，X！」。

影片中可見到一名藍衣老翁因為不服警方勸導戴口罩，竟直接拿出螺絲起子作勢攻擊，警察則是拿著警棍不停閃躲。原本在錄影的原PO，逮住機會將老翁撞倒在地，警察與一旁民眾一起上前壓制，結束這場鬧劇。

據了解，這起事件是今（6日）上午發生在台南慈濟宮前的大馬路上，老翁疑似未戴口罩想進入學甲公有零售市場，遭員警勸阻，進而發生攻擊事件。據了解，警方已經先依妨害公務罪將這名老翁送辦，後續將移送衛生局開罰。

(中時新聞網)