國內新冠肺炎疫情持續延燒，雙北醫療量能吃緊，前線醫護人員承受極大壓力，甚至爆發離職潮。急診科醫師洪子堯今（6日）在臉書回憶14天抗疫經過，透露「急診的護理師在這場無止盡的惡夢中，靠你們對彼此的互相疼惜，自願出來加班，苦撐了11天。那天早上，收到你們九張的離職單，我知道你們都是勇者，只是到了極限」。

洪子堯在臉書寫下千字文，指「從5/13疫情爆炸以來，在我腦海裡那些忙進忙出的身影，濕了又乾、乾了又濕的刷手服，每個人的制服都被汗水分層，手套脫下的時候都有汗水滴下。中興急診是經歷過八仙塵爆洗禮的，這一切像是八仙塵爆的永無止盡加長版，這一切像是惡夢一樣，整整進行了至少兩周以上」。

貼文提到，「因為鄰近的和平友院發生病患院內感染，5／13起，關閉急診，從那天起，我們每天有合計將近500名的萬華民眾，300-400來中興的快篩站、150-200來中興的急診室。每天，病人像是潮水一樣的湧來，光是病人的病歷貼紙的印表機，像是彩帶舞一樣從來不成停歇過，除了掛號、詢問TOCC、做治療，病人滿滿的圍繞在急診室的大門」。

洪子堯回憶，護理人員當時就像是八爪章魚一樣，穿脫隔離衣之間，還得耐心地一一回應民眾的訴求，「急診的護理師在這場無止盡的惡夢中，靠你們對彼此的互相疼惜，自願出來加班，苦撐了11天。那天早上，收到你們九張的離職單，我知道你們都是勇者，只是到了極限」。

他不捨地說，「因為擔心傳染給家人，你們一一住進了與家人隔絕的旅館裡，那些即便是因為要照顧家人小孩，所以無法孑然一身住進旅館裡的，心理每天都是煎熬，擔心自己工作的高風險會傳染給家人。對你們來說，家人的溫馨交流，是持續這份工作最大最大的支持，但如今，要離群索居的對抗高壓的工作和疫情，這份工作更可能造成家人的危害，在大愛與小愛之中的拉扯跟權衡，更讓人無比心疼。」

洪子堯向護理師喊話，雖然不知道疫情何時能止息，「但我們已經在驚滔駭浪中，守下疫情的第一波」，這當中有很多人跨單位地付出，但護理人員絕對居功厥偉，「我想說的是，妳、妳、你跟你忙進忙出的身影，都落在我的腦海裡，謝謝你們在夜裡、在我們極其艱難的時候守護這道光，我不能遺忘，也不會遺忘。」

1天收9張離職單，急診醫回憶萬華14天抗疫血淚。（圖／翻攝自洪子堯 (刀人)臉書）

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(中時新聞網)