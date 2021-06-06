吳宗憲認為彭佳慧的歌太難唱了。 （三立提供）

「鐵肺歌后」彭佳慧時隔3年發新專輯《太難唱了》，日前上三立《綜藝大熱門》宣傳新專輯，並獻唱專輯同名主打歌，這首歌被彭佳慧評為是出道以來最難唱歌曲中名列前茅的1首，主持人吳宗憲聽完後說：「妳竟然沒有留個破音當作驚喜？」彭佳慧表示：「要在高音刻意設計破音不好唱，太難破了！」吳宗憲笑說：「妳是不是也訝異自己可以做到這麼完美，真是太不謙虛了！」

出過多張唱片的吳宗憲也表示彭佳慧的歌真的太難唱了，很容易唱到「斷氣」，並形容彭佳慧的音樂歷程：「她以前如果是一隻獅子老虎，現在就是一條靈蛇出洞。」讓害怕蛇的彭佳慧崩潰大喊：「我不要當『那個』啦！」

當集節目特別為彭佳慧設計太難唱歌曲PK大賽，第1首歌就是膾炙人口歌曲《相見恨晚》，彭佳慧表示參加歌唱比賽就是給選手1首歌的時間表現自己，用澎拜式的唱法較能抓住評審的目光，問到這首歌難唱的地方在哪哩，彭佳慧竟答「還好」，還透露當年錄製這首歌時得了重感冒，事後聽起來覺得有些地方唱的有點勉強，讓現場參賽選手驚嘆不虧是金曲歌后，唱起爆發力歌曲能如此的遊刃有餘。

彭佳慧育有2女1男，一向表現出重男輕女的吳宗憲說：「女兒才是最寶貝的，兒子有一個可以傳宗接代就夠了，爸爸對兒子的要求跟女兒是不一樣的，女兒是寵著養，兒子是照豬養。」雖然嘴上一直虧兒子，吳宗憲還是藉機向彭佳慧推薦若有機會可以找鹿希派寫歌，看得出來愛子心切。

(中時 )