繼上回6月4日，日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，台北圓山大飯店特別點燈「カンシャ」致謝後，今（6）日上午，由美國參議員譚美、蘇利文及昆斯率領的訪問團，也表示將贈與台灣75萬劑新冠肺炎疫苗，消息一出，台北圓山大飯店二度點燈表達謝意，夜晚中，外觀上亮起斗大「USA」字樣，吸引民眾搶拍。

自台灣爆發疫情以來，圓山大飯店就曾為了慶祝久違的零確診，歡迎「佳玲」回歸，2020年4月14日時點燈照射出「ZERO」字樣，讓大批網友眼睛為之一亮，也引發點燈風潮。

爾後，圓山也持續以獨特的點燈儀式，先後向醫護人員傳達致敬訊息，像是「SALUTE」、「加油」、「HERO」、「RELAX」等不同鼓舞字眼。尤其5月16日以後，面對本土疫情日漸嚴峻，圓山也特地點上最重要的「平安」二字，祈求台灣這次能挺過疫情危機，上下一條心、同島一命，一起度過難關。

然而，當務之急就是讓國人群體免疫，因此圓山大飯店6月4日專程點上日文的「カンシャ」，即台語發音的「Kansha（感謝）」，感謝台日友好，日本政府無償提供台灣對抗新冠病毒的AZ疫苗，而今日美國在宣佈贈送75萬劑疫苗給台灣後，圓山大飯店也直接點亮「USA」，用閃閃發光的感念方式，傳遞大家這個好消息。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)