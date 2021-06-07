梅雨鋒面及彩雲颱風近日為台灣帶來1.9億噸雨量，苗栗、台中、北彰化地區分區供水警報解除；全台蓄水率偏低水庫有不錯進帳，「旱象指標」德基水庫回升至10%，鯉魚潭水庫增至18%，緩解水情壓力。

水情雖已紓緩，經濟部長王美花上午強調，抗旱仍未結束，旱災中央災害應變中心訂7日召開工作會報，將與各單位進一步檢討後續抗旱節水策略。

自4日起，在颱風及梅雨鋒面影響下，全台濕答答，部分地區甚至出現豪雨淹水情形。經濟部水利署預估，這波降雨為全台水庫進帳1.9億噸，約全台逾2週用水量，不僅為初暑熱氣降溫，也舒緩緊繃已久的水情。

攸關大台中地區水情的德基水庫、鯉魚潭水庫，4日以來累計降雨量為110.5毫米及122.5毫米，短時間內降雨驟增，讓德基水庫蓄水率重見雙位數、上升2.3個百分點至10%，鯉魚潭水庫蓄水率更是大幅增加5.8個百分點、至18%。

南部的曾文及烏山頭水庫是此波降雨最大受惠者，水利署統計，加計目前雨水實際入流量4220萬噸及未來入庫量1350萬噸，合計共進帳5570萬噸，水庫蓄水率提升至17%，與4日相比增加6.9個百分點。

此外，主要提供苗栗用水的永和山水庫，支援新竹用水的石門水庫、寶山及寶二水庫，也受惠這波鋒面，蓄水率各提升至14%、23%及27%。

值得一提的是，翡翠水庫、日月潭水庫及南化水庫，近日蓄水率均一下大增；其中，以南化水庫上升最多，目前蓄水率已來到38%，4日以來上升多達21.9個百分點，今日再現美麗湖景的日月潭水庫，蓄水率來到45%，增加15.8個百分點，翡翠水庫4日以來蓄水率也一下跳升14.1個百分點、升至83%。（編輯：蘇志宗）1100606

(中央社)