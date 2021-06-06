一名女子上網自曝，因腳大拇指的指甲與旁邊甲溝反覆摩擦，形成甲溝炎，醫生將她整片指甲拔除，隔天換藥時她痛到生不如死，醫生表示之後可以自己換藥，豈料一旁護理師竟笑對女子的男友說：「要報仇的話，現在就是最佳時機」，讓女子大驚喊：殺毀？！那他一定很多老鼠冤要報！逗趣過程，笑翻眾多網友。

一名女子在臉書社團《爆怨2公社》發文，因為左腳大拇指疑似「凍甲（卷甲）」去就醫，整片指甲遭拔除。隔天去換藥時竟然緊張到把郵局提款卡拿給護理師；換藥過程中，護理師請原PO把腳指翹起來，原PO表示它不聽使喚，只能用手把腳指掰翹。

接著，「看著那棉花棒在我的肉上翻來滾去，內心深處是多麼的澎湃啊！就這樣一個外表在笑、一個內心在哭的兩人合作把換藥過程慢慢結束了！」。

醫生表示之後可自行換藥，除非有其他不適才需要再回診；豈料護理師竟對原PO的男友說：「如果你要報仇的話，現在開始就是最佳時機」。

嚇得原PO大喊：「殺毀？！那他一定很多老鼠冤要報！不用！不用！這麼粗重的工作我自己來就好了！」，護理師還回：「不行！不行！妳自己一定下不了手，這個一定要交給他」。

讓原PO忍不住哀嘆：「突然覺得後天換藥才是惡夢真正開始的感覺」、「原來某些傷口在換藥的時候可以觀落陰」。

原PO逗趣的文筆讓眾多網友笑翻，熱烈回應：「換藥時記得抓住男友的頭發，妳有多痛他都知道，我老婆就是這樣通知我的，不用謝」、「換藥時 記得抓著男友LP」、「跟你分享一下，我以前膝蓋去打破尿酸，醫生叫護士要把我抓住，他說因為我看起來就像一痛就會打人的樣子……幸好……幸好……我被抓住了，反觀妳，真能忍」、「我邊看腳趾竟然默默的縮起來了……」、「為什麼⋯我看著妳的文章一直狂笑」。

(中時新聞網)